Зеленский назвал возможную беседу с Путиным шансом на разблокировку отношений двух стран

Президент Украины Владимир Зеленский заявил изданию РБК-Украина, что его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным смогла бы улучшить взаимоотношения двух стран на фоне имеющихся разногласий.

«Встреча с Путиным точно разблокирует отношения между Украиной и Россией, потому что президентам на этой встрече нужно найти выход. Сама по себе встреча — это сигнал о том, чего стороны хотят», — сказал глава государства.

По его словам, даже если во время переговоров стороны не смогли бы прийти к консенсусу по вопросу урегулирования отношений, то такой результат тоже был бы «хорошим». Причиной президент назвал то, что гораздо лучше жить и действовать «в определенности».

Зеленский также отметил, что Украине вредят сообщения западных СМИ и политиков о скором вторжении России, равно как и паника, провоцируемая ими.

Ранее стало известно, что Зеленский запросил у Италии посредничества в организации диалога с Владимиром Путиным.