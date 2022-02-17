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Путин рассказал о бюджетной политике России после пандемии СOVID-19

Путин: Россия нормализовала бюджетную политику после пандемии СOVID-19

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Россия нормализовала бюджетную политику после пандемии, исполнив бюджет 2021 года с профицитом. Трансляцию совещания ведет «Россия 24».

«В прошлом году федеральный бюджет исполнен с профицитом 0,4% ВВП. Напомню, что годом ранее у нас был зафиксирован дефицит 3,8%. Объем не нефтегазовых доходов по итогам прошлого года составил 16,2 трлн руб., при этом доходы IV квартала более чем на 20% превысили прогноз правительства, представленный вместе с законом о бюджете», — рассказал президент.

Он отметил, что в текущем году сохраняется такая позитивная динамика: в январе не нефтегазовые доходы бюджета оказались на 27%выше, чем годом ранее. Он подчеркнул, что устойчивая доходная база позволяет решать не только текущие задачи, выходить на установленные параметры бюджета, но и готов запускать дополнительные меры для развития экономики и инфраструктуры, поддержку российских семей.

Путин подчеркнул, что российская экономика в прошлом году показала хороший результат, компенсировав спад 2020-го и превысила докризисный уровень. Так, ВВП вырос на 4,6%, отметил глава государства.

В то же время особое внимание президент обратил на рост инфляции. В России отмечается рост потребительских цен: по итогам января рост составил 8,7% в годовом выражении, выше прогнозов. Тенденция заметна и по экономикам развитых стран, отметил Путин. Так, в США инфляция составила 7,5%.

Ранее эксперты рассказали о росте российской экономики в 2022 году.

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