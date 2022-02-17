Путин начал подготовку послания Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин объявил о начале серии совещаний по подготовке его послания Федеральному собранию. Трансляцию совещания главы государства по экономическим вопросам ведет «Россия 24».

«Это большая, комплексная и обстоятельная работа, в которой нужно учесть целый ряд важных вопросов», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что это совместная работа президента и ряда ведомств.

«Президент оглашает те решения, которые мы готовим, говорит, что и как нужно сделать для реализации поставленных целей, но это наша совместная задача», — отметил Путин.

Совещание началось с его предложения проанализировать общую макроэкономическую картину и прогноз экономической динамики на ближайшую трехлетку.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что послание Путина Федеральному собранию состоится в начале 2022 года, подготовка к мероприятию концептуально началась в декабре.

В прошлом послании Федеральному собранию Путин обратил особое внимание на социально-экономические проблемы, пообещал дать жесткий и асимметричный ответ на любые провокации против России, обратил внимание на проблемы, вызванные пандемией COVID-19, анонсировал ряд новых выплат для россиян. Обращение к Федеральному собранию длилось 1 час 20 минут.