В ЛНР связали обострение ситуации в Донбассе с приездом Зеленского

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики связала обострение обстановки в Донбассе с визитом президента Украины Владимира Зеленского в зону военной операции, сообщает пресс-служба ведомства.

Как утверждается в сообщении НМ, Зеленский лично дал указание на эскалацию.

«Происходящее обострение обстановки связано с посещением Зеленским зоны ООС (Операции объединенных сил — «Газета.Ru»), после убытия которого и начались обстрелы территории республик по всей линии фронта. Следовательно, президент Украины лично отдал указания на эскалацию конфликта», — говорится в сообщении.

Как отмечается в посте, украинская сторона осуществляет вбросы и публикует постановочные материалы о разрушениях гражданской инфраструктуры «якобы в результате огневой активности Народной милиции».

«Примечательно, что на публикуемых украинскими пропагандистами фотографиях можно наблюдать серьезные разрушения стен, при этом остекления здания полностью целы. Любой, кто хоть раз видел повреждения зданий от реальных обстрелов, скажет, что это постановочные фото», — обратили внимание военные ЛНР.

Ранее обострение ситуации в Донбассе прокомментировали в Кремле.