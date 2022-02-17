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В Польше заявили о планах построить стену на границе с Россией

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Александр Полегенько/РИА «Новости»

Польша на сегодняшний день не строит стену на границе с Калининградской областью России, но планы укрепления границы у погранслужбы есть, заявил заместитель министра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич в эфире радиостанции ZET.

«Мы не строим стену на польско-российской границе, мы только объявили [об этом], и это записано в планах пограничной охраны — я бы не связывал это с министерством обороны — об укреплении нашей безопасности на границе с Калининградской областью. Это действия, которые входят в планы пограничной службы», — отметил Скуркевич.

За подробностями по этому вопросу он рекомендовал обратиться в министерство внутренних дел.

«Это написано в концепции развития пограничной службы, там есть такие идеи (...). Мы хотим, чтобы наши границы были больше укреплены очень современным способом», — пояснил замминистра.

Ранее американская газета The New York Times назвала потенциальную мишень России в Польше в случае конфликта с НАТО.

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