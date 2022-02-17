МИД Франции рассказал о реакции Парижа на возможное признание ЛНР и ДНР

Глава МИД Франции Жак-Ив Дриан заявил в интервью The Financial Times, что страна будет расценивать признание Россией независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР как акт «невооруженной агрессии».

По его словам, такой шаг России точно «нарушит минские договоренности». Однако министр не стал говорить о том, повлечет ли решение российских властей за собой новые санкции Запада.

15 февраля депутаты Госдумы поддержали разработанный партией КПРФ проект постановления об обращении к президенту Владимиру Путину с просьбой признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. За его принятие проголосовал 351 член Госдумы, против выступили 16 человек, еще один воздержался.

Позднее глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что президент России Владимир Путин якобы заявил главе Франции Эммануэлю Макрону о том, что инициативу о признании независимости республик Донбасса не станут принимать в расчет.