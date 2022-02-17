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Посол США Салливан покинул МИД спустя 15 минут после своего визита

Посол США Салливан не стал подтверждать получение от МИД документа по гарантиям безопасности

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РИА «Новости»

Посол США в России Джон Салливан прибыл в резиденцию Министерства иностранных дел России и покинул здание спустя 15 минут. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что американский дипломат отказался комментировать журналистам цель своего визита. Он также не стал подтверждать получение ответа Москвы на письмо Вашингтона по гарантиям безопасности.

Предполагалось, что МИД мог вручить Салливану соответствующий документ.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва опубликует свою реакцию на ответ Вашингтона на российские предложения по гарантиям безопасности через несколько часов после того, как передаст документ американской стороне; это произойдет 17 февраля.

В начале февраля США и НАТО отказались подписать договор по гарантиям безопасности в Европе, который предложила Россия. Западные партнеры не согласны с требованием не принимать в альянс бывшие страны СССР, что должно было стать частью соглашения с Москвой. Кроме того, США и НАТО обвинили Россию в том, что она «нарушила доверие», лежащее в основе сотрудничества между странами, из-за ситуации вокруг Украины. Тем не менее на Западе готовы и дальше обсуждать с Москвой меры по совместному разоружению и деэскалации.

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Отношения России и США
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