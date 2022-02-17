В Кремле оценили вероятность признания Путиным независимости ДНР и ЛНР

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Песков назвал некорректным заявление МИД Франции о нежелании Путина признать ДНР и ЛНР

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Alexander Ermochenko/Reuters

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление министра иностранных дел Франции Жана-Ива Ле Дриана о том, что глава государства якобы сказал французскому коллеге Эммануэлю Макрону, что он не может поддержать признание независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

«Это такие рассуждения на свободную тему, которые не помогают, а скорее вредят. Мы с большим уважением относимся к министру иностранных дел Франции. В данном случае подобные заявления раскрывают суть и содержание закрытых доверительных переговоров глав государств», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Москва никогда не раскрывает содержание переговоров лидеров государств, в данном случае президентов РФ и Франции. По его словам, слова Путина к Макрону, некоторые важные нюансы, были искажены.

«Я попрошу коллег, чтобы они запись встречи принесли, я зачитаю вам дословно, что там было, чтобы мы понимали, как важно не искажать нюансы», — резюмировал пресс-секретарь.

15 февраля депутаты Госдумы поддержали разработанный партией КПРФ проект постановления об обращении к президенту Владимиру Путину с просьбой признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. За его принятие проголосовал 351 член Госдумы, против выступили 16 человек, еще один воздержался.

Позднее глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что президент России Владимир Путин якобы заявил главе Франции Эммануэлю Макрону о том, что инициативу о признании независимости республик Донбасса не станут принимать в расчет,

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