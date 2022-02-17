Песков рассказал о желании Украины провести переговоры Зеленского и Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Украина предлагала провести двухсторонние переговоры на уровне президентов, однако отсутствовал конкретный предмет диалога, сообщает ТАСС.

«Мы неоднократно получали сигналы от Киева с предложением встретиться, но каждый раз Киев не отвечал нам на простой вопрос: зачем, с какой целью», — отметил официальный представитель Кремля.

Песков объяснил, что украинские власти предлагали обсудить с Россией тему Донбасса. Но в Москве, в свою очередь, подчеркивают необходимость дискуссий по другим темам, поскольку проблема региона должна подниматься в ходе беседы Киева и представителей самопровозглашенных республик.

«Мы говорим: «Слушайте, давайте вы с донбассцами будете говорить про Донбасс. У вас есть к нам вопросы по другим темам?» Молчат», — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что в России фиксируют сообщения с территории Донбасса и анализируют нагнетающуюся обстановку.