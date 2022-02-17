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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Снаряд ВСУ проломил стену детского сада в Донбассе

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Телеграм-канал «Республиканский Актив»

Снаряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал в здание детского сада в Донбассе, сообщает Telegram-канал «Республиканский актив», который ведут местные журналисты.

В посте отмечается, что военные нанесли удар рано утром, в тот момент детей в здании не было.

Учреждение расположено в районе станции Новая Кондрашовка в Станице Луганской. На фотографии с места событий видно, как снаряд проломил кирпичную стену.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал, что обстановка в Донбассе нагнетается.

По сообщению самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), Вооруженные силы Украины обстреляли из минометов окраины Донецка.

В самопровозглашенной Луганской народной республике тем временем заявили о применении украинской армией тяжелого вооружения.

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