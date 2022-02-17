Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Глава МИД Великобритании Трасс пригрозит России статусом изгоя 11:34
Россияне чаще покупают подарки на 8 марта, чем на 23 февраля 11:33
В НАТО не заметили признаков деэскалации вокруг Украины 11:31
Почти половина всех налогов в России в 2021 году была собрана в пяти... 11:25
В ЛНР заявили о применении украинской армией тяжелого вооружения 11:22
Отправленные на МКС спутники будут искать связь Курской магнитной аномалии... 11:20
Журова рассказала, что делает Валиеву фаворитом произвольной программы 11:20
Сбер стал лучшим работодателем России в 2021 году 11:19
Роберту Паттинсону пришлось дважды менять голос во время съемок «Бэтмена» 11:18
В смартфонах на Android перестала работать важная функция 11:18

Зюганов объяснил практически одновременную госпитализацию с Жириновским

Зюганов рассказал, что в Думе перед госпитализацией не было ни одного «не заразного» кабинета

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что его госпитализация может быть связана с эпидситуацией в Госдуме и числом заболевших депутатов. Об этом сообщает kp.ru.

Политик прокомментировал свою практически одновременную госпитализацию с главой ЛДПР Владимиром Жириновским.

«По такой заразности этот новый вид [«омикрон»] напоминает мне корь. Раньше говорили, что, если корь зашла в подъезд, то пока всех не перекосит, не уйдет. Это очень похоже. У нас в один из дней, я поинтересовался, 300 человек в Думе было больных, видимо, ни одного кабинета не было не заразного», — уточнил Зюганов.

По его словам, в связи с подобной ситуацией в Государственной думе и болеющими, сложно было «укрыться» от COVID-19.

«Но из-за того, что он послабее [штамм коронавируса], ослабили некоторые, в том числе и свою личную защиту, и аккуратность», — обратил внимание народный избранник.

Зюганов не увидел ничего удивительного в сложившейся ситуации с госпитализациями.

При этом председатель КПРФ сказал, что он стал оформлять себе больничный.

«Я продолжал работать плотно. Кстати, на связи были все», — отметил депутат ГД.

Ранее Зюганов отреагировал на противоречивые данные о своей выписке из больницы.

Все новости на тему:
Коронавирус 2019-nCoV
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть