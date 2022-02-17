Зюганов объяснил практически одновременную госпитализацию с Жириновским

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что его госпитализация может быть связана с эпидситуацией в Госдуме и числом заболевших депутатов. Об этом сообщает kp.ru.

Политик прокомментировал свою практически одновременную госпитализацию с главой ЛДПР Владимиром Жириновским.

«По такой заразности этот новый вид [«омикрон»] напоминает мне корь. Раньше говорили, что, если корь зашла в подъезд, то пока всех не перекосит, не уйдет. Это очень похоже. У нас в один из дней, я поинтересовался, 300 человек в Думе было больных, видимо, ни одного кабинета не было не заразного», — уточнил Зюганов.

По его словам, в связи с подобной ситуацией в Государственной думе и болеющими, сложно было «укрыться» от COVID-19.

«Но из-за того, что он послабее [штамм коронавируса], ослабили некоторые, в том числе и свою личную защиту, и аккуратность», — обратил внимание народный избранник.

Зюганов не увидел ничего удивительного в сложившейся ситуации с госпитализациями.

При этом председатель КПРФ сказал, что он стал оформлять себе больничный.

«Я продолжал работать плотно. Кстати, на связи были все», — отметил депутат ГД.

Ранее Зюганов отреагировал на противоречивые данные о своей выписке из больницы.