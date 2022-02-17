На Украине обвинили Запад в экономической диверсии из-за «вторжения» России

Нагнетание угрозы «российского вторжения» со стороны стран Запада носит характер «экономической диверсии», заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в колонке для издания «Главред».

Как обратил внимание экс-министр, страны с рыночной экономикой, в том числе и Украина, крайне уязвимы к информационным войнам, которые нацелены на подрыв экономики.

Особенность ситуации на Украине в том, что «информационную войну по дестабилизации» начали и интенсивно вели страны Запада, особенно Соединенные Штаты и Великобритания, отметил Суслов.

«Те, кого украинские власти называют «нашими друзьями и партнерами». Сутью войны было нагнетание угрозы «вторжения» России с использованием авиационных и ракетных ударов, бронетанковых войск, оккупации Украины», — пояснил эксперт.

Ранее в Посольстве РФ заявили о продолжающемся «самогипнозе» США в ситуации вокруг Украины.