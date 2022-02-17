В Британии назвали аспекты, позволяющие РФ доминировать над постсоветским пространством

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Telegraph: Путин близок к победе в схватке с Западом за постсоветское пространство

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Екатерина Штукина/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин близок к победе в борьбе с Западом за постсоветское пространство. Об этом написал журналист Эмброуз Эванс-Притчард в статье для британской газеты The Telegraph.

Он отметил, что РФ накопила валютные резервы в размере $635 млрд, которые стали пятыми по величине в мире и продолжают расти. При этом государственный долг страны равен 18% ВВП, — является шестым по величине в мире и продолжает уменьшаться.

Россия очистила банковскую систему, а рубль легко управляем, что способствует экономике страны справляться с серьезными ситуациями. Государство имеет профицит бюджета, что позволяет не прибегать к помощи иностранных инвесторов для покрытия госрасходов. Кроме того, властям страны удалось уменьшить свою зависимость от государственных доходов, которые приносит продажа нефти, пишет Эванс-Притчард.

Журналист отметил, что эта картина значительно отличается от расточительной системы Запада.

Кроме того, Москва способна перекрыть все поставки газа в Европу на более чем два года, не испытывая при этом экономических проблем.

«У российского президента есть неповторимый шанс нарушить договоренности, заключенные после окончания холодной войны, и восстановить господство России в ближнем зарубежье. Никакие санкции из нынешнего списка его расчетов не изменят», — выразил мнение Эванс-Притчард.

Ранее бывший советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель по внешней политике и бывший постоянный представитель Германии при ООН Кристоф Хойсген заявил, что президент России Владимир Путин пытается «воссоздать СССР».

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