Французский министр Ле Дриан заявил, что в Европе «больше нет» норм безопасности

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан указал, что в Европе больше не существует норм, регулирующих безопасность и стабильность, а все договоры о контроле над вооружениями «сильно устарели и уже не имеют значения». Об этом он заявил в интервью Financial Times.

Москва требует стабильности и гарантий от ЕС, однако от Европы тоже исходит требование стабильности и гарантий, считает Ле Дриан. По его словам, власти ЕС готовы обсуждать эти вопросы с российской стороной.

На вопрос, что он думает по поводу отвода российских подразделений от украинских границ, Ле Дриан ответил, что нужно подождать и посмотреть, как закончатся военные маневры в Белоруссии и в Черном море.

Ранее президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили предложенные Россией гарантии безопасности.

В середине декабря прошлого года МИД России опубликовал соглашения для США и НАТО об обеспечении безопасности. В них учитывались озабоченности сторон, в частности и по ситуации на Украине. Основные условия России – НАТО не станет двигаться на восток и откажет Украине в членстве в союзе.