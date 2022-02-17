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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Президент Чехии заявил, что разведслужбы США в очередной раз «оконфузились»

Земан: разведслужбы США снова крупно оконфузились, теперь с прогнозом о войне на Украине

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Президент Чехии Милош Земан заявил, что американские разведслужбы уже в третий раз за последние десятилетия крупно оконфузились, сначала это было с Ираком, потом с Афганистаном, теперь – с прогнозом о начале войны на Украине. Об этом сообщает Idnes.

Чешский президент подчеркнул, что еще несколько дней назад выражал мнение, что никакой войны на Украине не случится. Земан подчеркнул, что россияне – не сумасшедшие, чтобы участвовать в операции, которая может принести стране только больше вреда, нежели пользы.

«Что касается американских разведслужб, то это уже их третий крупный конфуз (за последние десятилетия). Первый был в Ираке, где в итоге не нашли якобы спрятанное там оружие массового поражения. Второй произошел в Афганистане, когда (разведслужбы США) утверждали, что «Талибан» (организация запрещена в России) никогда не дойдет до Кабула. Ну, а теперь третий (на Украине)», — заявил Земан.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что россияне не являются врагами Соединенных Штатов, а Вашингтон не намерен дестабилизировать ситуацию в России.

По его словам, США готовы к решительным действиям в случае, если РФ нападет на Украину. По мнению Байдена такая ситуация «до сих пор остается очень вероятной».

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Обострение ситуации вокруг Украины
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