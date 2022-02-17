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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Украинский консул предложил «уничтожить» Россию

Консул Украины в Черногории Шматов опубликовал пост с призывом «уничтожить» Россию

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Global Look Press

Украинский консул в Черногории Михаил Шматов опубликовал пост в Facebook с призывом «уничтожить» Россию.

В сообщении Шматов предложил 19 декабря (так первоначально было в тексте) провести в Подгорице (столица Черногории) марш единства с Украиной.

«Приветствуются флаги, баннеры, плакаты и любые проявления патриотического творчества», — написал украинский дипломат.

Публикацию он сопроводил хештегом «Россия должна быть уничтожена».

Спустя некоторое время Шматов отредактировал пост и заменил слова о России на фразу «Украинцы будут сопротивляться», а изначальную дату изменил на 19 февраля.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского, заявившего о необходимости распространить вещание Украинского телевидения в Донбассе.

Заявление Зеленского прозвучало в День единения — призванный показать единство украинцев праздник, который прошел 16 февраля, — во время визита украинского лидера в Донецкую область.

В августе 2020 года Шматов выразил возмущение открытием границ для российских граждан и внесением России в «зеленый список» стран с удовлетворительной эпидемиологической обстановкой.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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