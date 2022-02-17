В США анонсировали встречи Харрис со Столтенбергом, Олафом и Зеленским на этой неделе

Вице-президент США Камала Харрис в ходе запланированного на этой неделе визита в Европу для участия в Мюнхенской конференции по безопасности встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

«В пятницу вице-президент Харрис проведет встречу с генеральным секретарем НАТО…Также на воскресенье запланированы встречи с канцлером (Олафом) Шольцем и президентом (Владимиром) Зеленским», — сказал он на спецбрифинге.

Ранее глава Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер заявил, что часть российских требований по безопасности могут быть приняты, если Москва согласится на аналогичные шаги в Калининградской области. Он отметил, что для обсуждения конкретных действий Москва должна принять участие в конференции.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что официальные лица РФ не приедут на встречу в Мюнхене.