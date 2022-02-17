В МИД Украины считают, что Зеленский и Байден достойны Нобелевской премии

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что главы ряда государств, среди которых президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский, должны получить в этом году Нобелевскую премию мира якобы за «предотвращение войны». Об этом сообщает издание «Фокус».

«Считаю, что за действия по недопущению прямого масштабного вторжения России на Украину Владимир Зеленский, Джо Байден, Борис Джонсон, Эмманюэль Макрон и другие лидеры, приложившие свои усилия к тому, чтобы предупредить масштабную войну в Европе и наступление второй мировой холодной войны, должны получить в этом году Нобелевскую премию мира. Думаю, что многие из моих читателей согласятся со мной», — утверждает Геращенко.

Он утверждает, что вторжение, намеченное на 16 февраля, не состоялось «только благодаря беспрецедентному объединению Запада». Из-за этого Украина получила «последний шанс на то, чтобы сохранить свою государственность».

Ранее британский таблоид The Sun заявил, что Россия «вторгнется» на Украину в 03.00 по киевскому времени (04.00 мск) 16 февраля.