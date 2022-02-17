Зеленского пригласили выступить в Европарламенте

Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили выступить на ближайшей сессии Европейского парламента. Об этом сообщается на сайте офиса украинского лидера.

В среду, 16 февраля состоялся телефонный разговор заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква с руководителем кабинета президента Европейского парламента Алессандро Киоккетти, рассказали в офисе. Жовква приветствовал состоявшееся в парламенте Евросоюза заседание, на котором обсуждалась напряженность на российско-украинской границе, и поблагодарил Киоккетти от имени Зеленского за приглашение.

На заседании, посвященном Украине, европейские депутаты среди прочего решили предоставить Киеву финансовую помощь. Решение было аргументировано тем, что гипотетическое вторжение России спровоцировало проблемы в украинской экономике.

Затем в Лондоне подсветили в цвета украинского флага здание министерство иностранных дел — в знак солидарности с Украиной.