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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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МИД Канады добился возможности выезда для канадцев с Украины через соседние страны

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Global Look Press

МИД Канады добился от властей Венгрии, Польши, Румынии и Словакии заверения, что в случае обострения ситуации на российско-украинской границе канадские граждане смогут покинуть Украину через пограничные переходы с этими странами. Об этом сообщил телеканал CBC со ссылкой на офис министра иностранных дел Канады Мелани Жоли.

«Если канадцы в спешке попытаются покинуть Украину, то они смогут это беспрепятственно сделать через эти четыре страны», — указали в Министерстве иностранных дел.

Минобороны Канады заявило, что начало перебрасывать своих военных военных из Украины в другую точку в Европе.

В заявлении военного ведомства отмечается, что временное перемещение военных не говорит о завершении канадской миссии, но нацелено на то, чтобы «переориентировать усилия» и поддерживать безопасность канадских военных.

Ранее в канадском Минобороны рассказали, что 4 февраля направили на Украину военно-транспортный самолет C-177 Globemaster с очередной партией нелетального вооружения.

Запад неоднократно обвинял Россию в готовящемся «вторжении» на территорию Украины. В качестве аргумента западные политики используют тот факт, что РФ якобы усилила свое присутствие в приграничных с Украиной зонах – до 125 тысяч солдат.

Москва отрицает все обвинения и подчеркивает, что любые перемещения войск по территории страны — суверенное дело. НАТО и союзники альянса считают иначе и готовят пакет санкций на случай вторжения.

Посол РФ в Канаде Олег Степанов прокомментировал решение Оттавы поставлять летальное вооружение на Украину. Он отметил, что любые поставки оружия в страну «с нерешенным внутренним вооруженным конфликтом неприемлемы». По словам дипломата, «это не приближает мир», а только «продлевает и усугубляет братоубийственный конфликт на Украине».

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