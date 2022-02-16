Во Франции узнали, что Путин не станет принимать в расчет инициативу о признании ДНР и ЛНР

Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что президент России Владимир Путин заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону о том, что инициативу о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик не станут принимать в расчет, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что 15 февраля депутаты Госдумы поддержали проект постановления об обращении к Путину с просьбой признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

«Президент Путин заявил президенту Макрону, что эта инициатива Коммунистической партии РФ и что он не будет принимать эту инициативу в расчет. Это очень хорошо. Потому что если бы этот процесс пошел до конца, то Минские соглашения бы были бы разрушены», — сказал Ле Дриан на заседании комиссии Сената по международным делам.

Политик, однако, не уточнил, когда именно прошел этот разговор между российским и французским лидерами.

Ранее Владимир Путин во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Москве прокомментировал обращение ГД, заявив, что будет исходить из того, чтобы все сделать для решения проблем Донбасса, но потенциал минских договоренностей еще не исчерпан.