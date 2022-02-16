Украина потребовала провести заседание ОБСЕ в течение 48 часов

Украина просит провести совместное заседание Постоянного совета ОБСЕ и Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ в течение 48 часов из-за действий России у украинской границы. Об этом в своем микроблоге в Twitter заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

Министр отметил, что Киев по-прежнему требует от России прозрачности, которая, по его словам, отказалась от присутствия на встрече в рамках Венского документа, которая состоялась 15 февраля.

«Мы еще раз призываем Россию учесть законные опасения государств-участников и использовать инструменты ОБСЕ для разрядки напряженности, вызванной ее военными действиями вблизи границы с Украиной. Заявлений об отводе войск недостаточно. Нам нужна прозрачность и факты», — написал он.

В последние месяцы на Западе и Киеве, в частности, звучат заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению, а сообщения западных СМИ и официальных лиц о подготовке нападения называют безосновательными и неправдивыми.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что говорить о якобы намерении Москвы напасть на Украину могут только аморальные безумцы.