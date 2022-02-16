Бывший пресс-секретарь Ельцина рассказал о самом постыдном эпизоде в его работе

Бывший пресс-секретарь первого президента России Бориса Ельцина документалист Сергей Ястржембский на YouTube-канале «RTVI Развлечения» рассказал о самом постыдном эпизоде в его работе с начальником.

«Самая тяжелая ситуация была на пресс-конференции в Стокгольме в декабре 1997 года. <...> Ельцин путался в цифрах, ошибочно назвал Японию и Германию ядерными державами, заявил, что Россия и Швеция воевали в XX веке (перепутав Швецию с Финляндией), пообещал не воевать с королевством «по крайней мере два с половиной года», которые ему оставалось быть у власти, а также запутался в микрофонном проводе и чуть не упал», — сказал он.

Этот эпизод также описан в книге экс-журналистки кремлевского пула Елены Трегубовой «Байки кремлевского диггера».

В период с 1996 по 1997 год Сергей Ястржембский являлся пресс-секретарем президента Бориса Ельцина. Затем он занял пост вице-премьера в правительстве Москвы. В 2000 году его назначили на должность помощника нынешнего главы государства Владимира Путина. Он занимал этот пост до 2008 года.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают первого президента России Бориса Ельцина крупной политической фигурой.