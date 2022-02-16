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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Посол Украины в Японии надел самурайские доспехи и обратился к России с вопросом

Посол Украины в Японии Корсунский в самурайских доспехах поинтересовался, за что сражается Россия

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@KorsunskySergiy/Twitter

Посол Украины в Токио Сергей Корсунский опубликовал в Twitter свою фотографию в образе самурая и подписал ее вопросом к России.

«Мы знаем, за что сражаемся. А Россия?», — сказал дипломат.

Пользователи оценили облик посла, одетого в классические доспехи кодзан-до. В основном, им понравилась органичность сочетания, однако нашлись и те, кто немного поиронизировал насчет якобы отсутствия у самураев патриотизма и назвал Украину прокитайской страной.

Как объяснил пресс-секретарь посольства в разговоре с Huffpost, Корсунский продемонстрировал то, что «украинцы, подобно самураям, полны решимости защищать свою родину».

«Сам посол очень любит японскую культуру и интересуется историей самурайства. Посол пока не владеет японским языком, он его еще только учит. Поэтому свою запись в Twitter он сделал с помощью переводчика», — объяснил сотрудник диппредставительства.

Он отметил, что фотография сделана некоторое время назад, когда один из членов японской театральной труппы предоставил Корсунскому самурайские доспехи, чтобы оценить их. Посол таким образом выразил благодарность японцам за поддержку, оказываемую Украине.

«Сейчас, когда растет напряженность в наших отношениях с Россией, многие японцы выражают нам сочувствие и понимание. Есть даже те, кто выражает желание поехать на Украину и присоединиться к нашей борьбе», — подытожил пресс-секретарь.

Ранее глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси призвал соотечественников как можно скорее покинуть Украину.

МИД Японии в ночь на понедельник объявило, что отзывает дипломатов с Украины и оставляет там небольшое число сотрудников посольства.

До этого японский МИД повысил уровень угрозы для граждан, находящихся на Украине, до четвертого.

Четвертый уровень угрозы — максимальный. Он предполагает призыв «немедленно покинуть территорию» Украины и отказаться от любых поездок в страну.

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