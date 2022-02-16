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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В Литве придумали, как остановить «российское вторжение»

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Mandel Ngan/Pool/AP

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис написал письмо главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю, в котором призвал представителей стран Евросоюза начать непрерывные визиты на Украину, передает Euractiv. По мнению министра, это позволить предотвратить эскалацию на фоне угрозы «вторжения» России на территорию республики.

«Самое главное сейчас — это четкая демонстрация того, что мы поддерживаем Украину — морально, политически, а также буквально. Вот почему я предлагаю, чтобы все министры иностранных дел ЕС и НАТО планировали скоординированные визиты в Украину в ближайшие дни и недели», — написал Ландсбергис.

По его словам, политики ЕС должны обеспечить непрерывный поток визитов в Киев на высшем уровне, чтобы продемонстрировать свою поддержку и солидарность с украинским народом.

«Этот [дипломатический] подход был применен летом 2008 года, когда присутствие президентов Польши, Эстонии, Латвии и Литвы в охваченном боевыми действиями Тбилиси помогло остановить российскую агрессию против Грузии», — добавил Ландсбергис, также призвав Борреля «совершить мирное паломничество» на Украину.

Ранее сообщалось, что более 70% европейцев поддержали защиту Украины в случае «вторжения» России.

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