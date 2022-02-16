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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Собянин рассказал о ситуации с COVID-19 в Москве

Собянин: количество заболевших COVID-19 и число госпитализаций в Москве уменьшилось

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что абсолютные параметры заболеваемости COVID-19 в столице достаточно высокие, однако отмечается позитивная динамика, передает ТАСС.

«За неделю количество заболевших уменьшилось на треть, а количество госпитализаций — на 15%. Только за последние три дня высвободили около тысячи коек, и, соответственно, мы начали переводить большие клиники в нормальную плановую работу», — отметил градоначальник.

По словам Собянина, ситуация с коронавирусом в столице на следующей неделе будет «в приемлемых рамках».

Ранее главный врач больницы имени Филатова Валерий Вечорко заявил, что Москва сумела преодолеть пик заболеваемости коронавирусом. Однако, подчеркнул он, «не стоит расслабляться» при таких высоких абсолютных значениях заболеваемости. По его словам, амбулаторное
звено «продолжает работать в усиленном режиме».

За последние сутки в Москве было выявлено 8 160 новых случаев заражения коронавирусом. Всего по России за этот период выявлен 166 631 заболевший. Также за минувшие сутки выздоровел 137 881 человек после COVID-19, скончались — 683.

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Коронавирус 2019-nCoV
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