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В Совбезе заявили о намерении США оспорить права России в Арктике

Замсекретаря Совбеза Попов: США стремятся оспорить законные права России в Арктике

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США пытаются оспорить законные права России в Арктике, добиться беспрепятственного доступа к ресурсам региона и Северному морскому пути. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов в интервью «Российской газете».

«Исходя из этого (плана Вашингтона — прим.), за последние два года приняты арктические стратегии министерств обороны, армии, ВВС, ВМС», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Центр передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций (NATO StratCom COE) проанализирует попытки государств оказывать влияние в Арктике. Также в итоговом отчете должен быть подробно проанализирован дискурс вокруг председательства России в Арктическом совете, которая возглавляет его с 2021 по 2023 год.

Арктический совет — международная организация, призванная содействовать сотрудничеству в области охраны природы и устойчивого развития приполярных районов. Организация была основана 19 сентября 1996 года. В совет входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция, у него также имеются 13 стран-наблюдателей.

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