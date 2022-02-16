Польша готовится к наплыву беженцев из Украины

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о подготовке Варшавы к массовому наплыву украинских мигрантов на фоне угрозы «вторжения» России на Украину, передает PAP. По его словам, этот вопрос уже обсуждался правительством в рамках совещания с президентом республики.

«Война может спровоцировать исход из Украины. Мы должны быть готовы к худшему <…> в ближайшие дни я назначу команду из представителей различных министерств, которая будет заниматься вопросами логистики, инфраструктуры, транспорта, здравоохранения и образования (в условиях возможного наплыва беженцев)», — добавил Моравецкий.

Как отметил премьер, на восточных рубежах Польши будет приготовлена целая инфраструктура, с возможностью перемещения вглубь страны. По его мнению, Варшава защищает восточный фланг НАТО и поможет украинцам смягчить последствия «нападения» России.

Ранее в Киеве заявили, что вывода российских войск от границы Украины пока не видно.