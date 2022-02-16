В КПРФ ответили на угрозы спикера Рады ввести санкции против депутатов Госдумы

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил о возможности введения санкций против депутатов Госдумы РФ, поддержавших решение о необходимости признания ДНР и ЛНР. В беседе с «Газетой.Ru» депутат Госдумы, руководитель пресс-службы КПРФ Александр Ющенко заявил, что не понимает, о каких санкциях может идти речь. Он добавил, что репрессии в отношении жителей Донбасса страшнее любых санкций.

«Что такое вообще санкции Украины, мне вот интересно. Что они подразумевают в отношении России вообще? А то, что жители Донбасса живут под санкциями своей же страны, которая не хочет реализовывать минские соглашения, не хочет реализовывать вообще действия, чтобы хоть как-то наладить диалог с жителями Донбасса, то под этими санкциями они живут давно. Поэтому необходимо этот давно завязавшийся узел просто развязывать», — сказал он.

По словам Ющенко, решение о признании самопровозглашенных республик — это «противостояние добра и зла».

«Санкции, основанные на расстрелах и убийствах людей, которые Украина наложила на людей Донбасса в 2014 году с уничтожением под корень всех тех, кто хочет говорить на русском языке, кто хочет жить самостоятельно — это санкции, против которых люди восстали. Поэтому, естественно, все, о чем сейчас там будут говорить, абсолютно не имеет никакого значения с точки зрения спасения людей. Они за то, чтобы уничтожать людей, а мы за то, чтобы спасать людей. В данном случае тут не может быть никаких двойных стандартов, двойных позиций и какого-то разночтения. Здесь противостояние добра и зла в отношении людей, которые 8 лет оказываются под геноцидом и практически под уничтожением. До сих пор там идут обстрелы, до сих пор гибнут люди и дети. А то, что происходило в 2014 году не мне вам рассказывать. Карательные батальоны проходили просто как во время Великой Отечественной войны», — заключил он.

Ранее депутаты Госдумы поддержали разработанный КПРФ проект постановления об обращении к президенту Владимиру Путину с просьбой признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. За принятие проекта проголосовал 351 парламентарий.

Сегодня спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что собирается предложить СНБО ввести санкции против указанных депутатов.