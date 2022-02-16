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Лавров заявил, что Москва ответит Лондону в случае принятия антироссийских санкций

Лавров: парламент РФ примет зеркальные меры против Британии в случае антироссийских санкций

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Global Look Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что если в Великобритании закон об ужесточении антироссийских санкций вступит в силу, то у российского парламента появится полное право для принятия аналогичного документа. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Будет необходимо принять аналогичный закон в отношении тех, кто пытается делать себе карьеру и набирать рейтинги, и набивать себе популярность на русофобской стезе», — сказал глава МИД РФ на пресс-конференции в Москве 16 февраля.

По словам дипломата, в Москве понимают, «насколько Лондон привык и любит играть роль провокатора в отношениях России и Запада».

При этом Лавров выразил надежду на то, что другие западные государства являются более ответственными игроками, они сумеют распознать эту попытку спровоцировать новые «волны санкционных войн» и не захотят быть к этому причастными.

Ранее сообщалось, что новые санкции Лондона против РФ могут коснуться российских СМИ и оборонного сектора.

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Санкции против России
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