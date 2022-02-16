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Гордон назвал себя «личным врагом» Путина и вывез семью с Украины

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Дмитрий Гордон/YouTube

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что вывез членов своей семьи с территории Украины на фоне опасений Запада о «вторжении» России в страну. По его словам, все его близкие, кроме жены, уехали в Австрию — в этом журналисту помог украинский олигарх Ринат Ахметов.

«Поскольку я являюсь личным врагом [президента России Владимира] Путина и кремлевской банды, удар может быть нанесен по моей семье, если они окажутся в Киеве», — объявил Гордон в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, после вывоза своих близких с территории Украины он может свободно «думать о борьбе». При этом журналист также подчеркнул, что в Австрию уехали его дети, теща, отец и дедушка его жены.

Дмитрий Гордон наиболее известен благодаря своим интервью с различными политическими и культурными деятелями. Журналист занимает критическую позицию в отношении России, в частности, обещал «убивать тех, кто переступит украинскую землю», говоря о «российском вторжении» в республику.

Ранее сообщалось, что в Киеве обстреляли окно редакции украинского журналиста Гордона.

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