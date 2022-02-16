В Кремле отреагировали на обращение Байдена к гражданам России

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Песков: в Кремле не видят ничего предосудительного в обращении Байдена к россиянам

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят ничего предосудительного в обращении американского главы Джо Байдена к россиянам. Об этом Песков сообщил на брифинге.

«Наверное, можно приветствовать, что президент США — одной из крупнейших стран мира, одного из мощнейших государств — думает о российском народе», — уточнил Песков.

Он допускает, что подобные обращения, как от Байдена, могли бы импонировать.

«Но мы бы предпочли не слушать разного рода угрозы о том, что с нами будет, если мы чего-то там совершим, чего мы не собираемся совершать», — сказал пресс-секретарь российского главы государства.

Еще представитель Кремля обратил внимание, что такие угрозы в адрес Москвы звучат как мантры.

«Они [угрозы] уже изрядно надоели», — подчеркнул Песков.

По его словам, в России предпочли бы услышать подобного рода обращения без угроз.

Ранее 46-й глава Белого дома Джо Байден призвал россиян не воевать против украинцев. Американский президент объяснил, что США не имеют намерений по отправке на Украину своей армии, если там начнется война.

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Отношения России и США
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