Песков рассказал о реакции Путина на обращение депутатов по признанию ЛНР и ДНР

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о реакции главы государства на обращение депутатов Государственной думы с предложением признать независимость республик Донбасса.

«Президент обращение получил, отреагировал, принял к сведению. Это обращение — яркий показатель настроя наших депутатов. Президент акцентируется на том, что главное — урегулировать ситуацию на юго-востоке Украины, а этому будут способствовать инструменты минских договоренностей», — сказал представитель Кремля.

Журналисты на брифинге также спросили Пескова, согласны ли в Кремле с той позицией, что признание самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик будет нарушением минских соглашений.

«Признание не коррелируется с минскими соглашениями, это так. Президент сказал, что главная задача — реализация минского комплекса мер», — резюмировал пресс-секретарь.

Накануне депутаты Государственной думы России большинством голосов поддержали разработанный партией КПРФ проект постановления об обращении к президенту Владимиру Путину с просьбой о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. За проект постановления проголосовал 351 депутат, 16 выступили против и один воздержался.

Позже Путин на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Москве, комментируя обращение Госдумы, заявил, что будет исходить из того, чтобы все сделать для решения проблем Донбасса.