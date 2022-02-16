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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Минск предложил Киеву военное сотрудничество

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Белоруссия готова к диалогу с Украиной по чувствительным вопросам, в том числе по проблемам безопасности, объявил белорусский министр иностранных дел Владимир Макей. По его словам, никто не собирается нападать на Украину, что в том числе было заявлено во время недавнего телефонного разговора министров обороны двух государств.

«Вопросы обсуждались в положительном ключе. Многое удалось прояснить для обеих сторон, прежде всего для украинской стороны. С нашей стороны прозвучало, что никто не собирается нападать», — сказал Макей в рамках пресс-конференции в Минске.

С точки зрения главы МИД Белоруссии, продолжение диалога Минска и Киева по линии оборонных ведомств, вероятно, позволит снизить градус напряженности вокруг Украины. Более того, Макей подчеркнул, что Белоруссия предложила украинским коллегам вновь подписать программы военного сотрудничества, которые работали между двумя государствами ранее.

Ранее на Украине заявили о налаживании отношений с Белоруссией.

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