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Спикер Рады захотел ввести санкции против большей части Госдумы

Спикер Рады предложит санкции против депутатов Госдумы, проголосовавших за признание Донбасса

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РИА «Новости»

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук собирается предложить СНБО ввести санкции против депутатов Государственной думы России, проголосовавших за признание независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР, сообщает агентство «УНИАН».

Депутаты Государственной думы поддержали разработанный партией КПРФ проект постановления об обращении к президенту Владимиру Путину с просьбой признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Проект был одобрен большинством депутатов: за его принятие проголосовал 351 член Госдумы, против выступили 16 человек, еще один воздержался.

Таким образом, Стефанчук предлагает ввести санкции против 351 из 450 депутатов.

Ранее подписавший минские соглашения экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что его страна вправе отказаться от участия в этих соглашениях.

При этом политик считает, что это не значит, что выход из минских соглашений необходимо совершать немедленно. Перед этим нужно найти альтернативу в рамках политико-дипломатического урегулирования.

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