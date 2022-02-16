Спикер Рады захотел ввести санкции против большей части Госдумы

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук собирается предложить СНБО ввести санкции против депутатов Государственной думы России, проголосовавших за признание независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР, сообщает агентство «УНИАН».

Депутаты Государственной думы поддержали разработанный партией КПРФ проект постановления об обращении к президенту Владимиру Путину с просьбой признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Проект был одобрен большинством депутатов: за его принятие проголосовал 351 член Госдумы, против выступили 16 человек, еще один воздержался.

Таким образом, Стефанчук предлагает ввести санкции против 351 из 450 депутатов.

Ранее подписавший минские соглашения экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что его страна вправе отказаться от участия в этих соглашениях.

При этом политик считает, что это не значит, что выход из минских соглашений необходимо совершать немедленно. Перед этим нужно найти альтернативу в рамках политико-дипломатического урегулирования.