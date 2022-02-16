Депутат ФРГ Крах назвал утверждения о «вторжении» России на Украину фейками

Немецкий депутат от партии «Альтернатива для Германии» Максимилиан Крах заявил РИА «Новости», что утверждения о «вторжении» российских сил на Украину казались фальшивыми, в то время как реальная угроза исходит из возможного нападении Киева на самопровозглашенные Донецкую и Луганскую республики (ДНР и ЛНР).

«Россия сейчас отводит войска, как и было объявлено... Теперь понятно, что многочисленные заявления о том, что Россия вот-вот нападет, даже с упоминанием вторника или среды, 16 февраля, в качестве дня «Д», были абсолютно фальшивыми новостями, распространяемыми CNN и американскими СМИ и транслируемыми без вопросов или верификации в европейских СМИ», — сказал Крах.

Он подчеркнул, что существуют два потенциальных сценария, которые могут привести к войне — вступление Украины в НАТО и возобновление войны в Донбассе.

В иностранных СМИ в последнее время появлялись публикации где назывались даты возможного вторжения России на Украину. При этом Москва неоднократно отвергала все обвинения.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры возвращения танков с учений на западе России.

Киев заявил, что они отрабатывают все возможные сценарии развития событий на восточной границе. При этом Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что их вооруженные силы не планируют вести военные действия в Донбассе и Крыму.