Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Певица Слава изменит внешность 11:10
ЦБ пояснил, в каких случаях страховщик взыщет деньги с виновника ДТП... 11:10
СК возбудил уголовное дело против родителей близнецов, найденных голодными в Москве 11:07
NY Times: дедушка Валиевой подтвердил, что принимал триметазидин 11:00
В РКН рассказали о готовящихся ограничительных мерах к компаниям 11:00
AMC+ показал, как выглядит Лестат в сериале «Интервью с вампиром» 10:59
Волочкова заявила, что банщик Сергей просил у нее 12 млн на открытие... 10:58
Банк «Восточный» прекратил существовать 10:56
В минобороны Украины заявили о планах на Крым и Донбасс 10:53
Суд Москвы арестовал россиянина по подозрению в госизмене 10:51

Зеленский объявил о начале «марафона единения»

Зеленский заявил, что украинцев объединяет желание жить в мире

Прослушать новость
Остановить прослушивание

В недавно назначенный на Украине День единения президент Владимир Зеленский заявил, что украинцев объединяет желание жить в мире, и объявил о начале «марафона единения», сообщает агентство «УНИАН».

«Сегодня важный день — день единения нас всех, мы разные, разного возраста, пола, из разных городов, регионов, разных профессий, разных талантов, разных знаний, языков, религий. Но объединяет нас единое желание — жить, жить в мире, жить счастливо, одной семьей, с детьми, с родителями. И на все это мы имеем полное право, потому что мы дома, мы на Украине. И никто наш дом не будет любить так, как мы любим. И только мы вместе сможем наш дом защитить. С днем единения, сине-желтые», — заявил Зеленский.

Он призвал украинцев поддержать этот марафон и показать всему миру свое единство.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский намерен 16 февраля показать миру единство страны.

По его словам, в 10 утра будет исполнен гимн Украины, а в иностранных диппредставительствах пройдут «имиджевые мероприятия, направленные на единение и поддержку Украины».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть