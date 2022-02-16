Зеленский объявил о начале «марафона единения»

В недавно назначенный на Украине День единения президент Владимир Зеленский заявил, что украинцев объединяет желание жить в мире, и объявил о начале «марафона единения», сообщает агентство «УНИАН».

«Сегодня важный день — день единения нас всех, мы разные, разного возраста, пола, из разных городов, регионов, разных профессий, разных талантов, разных знаний, языков, религий. Но объединяет нас единое желание — жить, жить в мире, жить счастливо, одной семьей, с детьми, с родителями. И на все это мы имеем полное право, потому что мы дома, мы на Украине. И никто наш дом не будет любить так, как мы любим. И только мы вместе сможем наш дом защитить. С днем единения, сине-желтые», — заявил Зеленский.

Он призвал украинцев поддержать этот марафон и показать всему миру свое единство.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский намерен 16 февраля показать миру единство страны.

По его словам, в 10 утра будет исполнен гимн Украины, а в иностранных диппредставительствах пройдут «имиджевые мероприятия, направленные на единение и поддержку Украины».