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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Постпред РФ при ЕС опроверг «нападение» России на Украину

Постпред при ЕС Чижов: Россия на собирается нападать на Украину 16 февраля

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов опроверг заявления о «нападении» России на Украину в среду, 16 февраля. Об этом он рассказал немецкому телеканалу WELT.

«Я могу заверить, что в эту среду атаки не будет. На следующей неделе, или через неделю, или в следующем месяце эскалации также не предвидится. Войны в Европе редко начинаются в среду», — сказал дипломат.

Он назвал подобные обвинение в адрес России бездоказательными. По словам Чижова, когда кто-то выдвигает очень серьезные обвинения в адрес России, также нужно предоставить доказательства, так как в ином случае подобные заявления — клевета.

Ранее британский таблоид The Sun заявил, что Россия «вторгнется» на Украину в 3:00 по киевскому времени (4:00 мск) 16 февраля.

Президент США Джо Байден в ходе разговора с лидерами союзных стран заявил, что Россия якобы может напасть на Украину 16 февраля. Вторжению будут предшествовать ракетные удары и кибератаки, пишет Politico.

Запад неоднократно обвинял Россию в готовящемся «вторжении» на территорию Украины. В качестве аргумента западные политики используют тот факт, что РФ якобы усилила свое присутствие в приграничных с Украиной зонах – до 125 тысяч солдат.

Москва отрицает все обвинения и подчеркивает, что любые перемещения войск по территории страны — суверенное дело. НАТО и союзники альянса считают иначе и готовят пакет санкций на случай вторжения.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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