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Нардеп Кива ответил на «дешевые призывы» Зеленского

Депутат Рады Кива заявил, что не вернется на Украину

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Олег Федонюк/facebook.com

Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива в Telegram обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Кива 30 января улетел в испанский город Аликанте. Также страну покинули 23 нардепа — большинство из ОПЗЖ и «Слуги народа». В своем обращении к украинским властям Кива отказался возвращаться на родину — по причине преследований за «другую позицию» и «критику власти».

Накануне Зеленский обратился к гражданам Украины. Президент признал, что перед страной предстали серьезные внешние и внутренние вызовы, требующие ответственности, уверенности и конкретных действий. Украина имеет «прекрасную армию» с боевым опытом и современным оружием, а у украинцев есть «большое европейское стремление» к свободе и готовность бороться за нее, указал Зеленский.

В ответ на это Кива опубликовал собственное «обращение».

«Вы сдали национальные интересы третьим лицам. Сегодня нет страны. Сегодня вы и есть — «те враги», — сказал Кива.

Он обвинил руководство Украины в притеснении свободы слова и «поддержке националистов и фашистов». Кива также в резких выражениях заявил, что в случае полномасштабного конфликта на Украине не будет защищать Зеленского.

Ранее Кива заявил, что сотрудники Службы безопасности страны (СБУ) должны заняться нейтрализацией президента США Джозефа Байдена, поскольку он угрожает национальной безопасности.

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