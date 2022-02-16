В США заявили, что «агрессия» России против Украины случится на этой неделе

Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью France 24 рассказал, когда ожидать «агрессии» России против Украины.

«Акт агрессии, начинающийся на этой неделе, абсолютно возможен, когда мы смотрим на то, что происходит с размещением российских сил на территориях вокруг Украины», — сказал госсекретарь.

Ранее британский таблоид The Sun заявил, что Россия «вторгнется» на Украину в 3:00 по киевскому времени (4:00 мск) 16 февраля.

Президент США Джо Байден в ходе разговора с лидерами союзных стран заявил, что Россия якобы может напасть на Украину 16 февраля. Вторжению будут предшествовать ракетные удары и кибератаки, пишет Politico.

Запад неоднократно обвинял Россию в готовящемся «вторжении» на территорию Украины. В качестве аргумента западные политики используют тот факт, что РФ якобы усилила свое присутствие в приграничных с Украиной зонах – до 125 тысяч солдат.

Москва отрицает все обвинения и подчеркивает, что любые перемещения войск по территории страны — суверенное дело. НАТО и союзники альянса считают иначе и готовят пакет санкций на случай вторжения.