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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Матвиенко пообещала соразмерный ответ при вторжении Украины в ДНР и ЛНР

Матвиенко указала, что Россия примет военные меры при вторжении Киева в Донбасс

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не бросит своих граждан в ДНР и ЛНР и в случае вторжения украинской армии на территорию Донбасса. Ее слова приводит «Парламентская газета».

«В непризнанных республиках живут многие тысячи российских граждан. Очевидно, что в случае вторжения вооруженных сил Украины мы их в беде не бросим, в обиду не дадим», — заявила Матвиенко. Она добавила, что Москва сделает все необходимое, чтобы защитить их.

«Естественно, наш ответ будет соразмерен масштабам агрессии, возникшей военно-политической обстановки», — указала спикер.

Матвиенко считает, что Россия вынуждена принять весь комплекс мер, включая военные, в ситуации, когда «идет накачка Украины наступательным оружием, а у российских границ создаются очаги напряженности».

По словам представителя Совета Федерации, Россия не хочет войны с Украиной.

«Для старшего поколения, выросшего в советское время, для меня лично, сама мысль о войне с украинским народом просто кощунственна. Для руководства страны, поверьте, тоже», — заключила Матвиенко.

Ранее сообщалось, что спокойствие в Донбассе продлилось 18 дней. 15 февраля представители самопровозглашенной ЛНР заявили о гибели ополченца из-за снайперского обстрела со стороны ВСУ. В ответ на это Народная милиция республики открыла огонь по позициям противника. Пока на юго-востоке Украины проходят перестрелки, на мировой арене решается вопрос мирного урегулирования конфликта.

Ранее немецкое издание Spiegel сообщило, что «нападение» России на Украину начнется 16 февраля. До этого агентство Bloomberg со ссылкой на официальные лица сообщило, что в США считают, что это произойдет 15 февраля. Британский министр Лиз Трасс назвала вероятность «вторжения» РФ высокой и «весьма вероятной».

Песков назвал такие заявления «информационным безумием» и рассказал, что Владимир Путин в шутку даже «просит узнать, не публикуется ли точное время в часах, когда начнется война».

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Обострение ситуации вокруг Украины
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