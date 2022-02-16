Кадыров поддержал обращение депутатов о признании ЛНР и ДНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал обращение депутатов Госдумы к президенту России Владимиру Путину о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Считаю, что Верховный главнокомандующий удовлетворит обращение и нашей страной независимый статус обеих республик будет признан», — написал Кадыров.

По его словам, Путин обязательно одобрит это решение, так как является дальновидным и мудрым политиком.

Глава Чечни отметил, что жители ДНР и ЛНР долгие годы живут под гнетом беззакония и их право на самоопределение игнорируют, а признание республик положит конец многолетнему противостоянию.

Ранее депутаты Государственной думы России большинством голосов поддержали разработанный партией КПРФ проект постановления об обращении к президенту Владимиру Путину с просьбой о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. За проект постановления проголосовал 351 депутат, 16 выступили против и один воздержался.

Позже Путин на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Москве, комментируя обращение Госдумы, заявил, что будет исходить из того, чтобы все сделать для решения проблем Донбасса.