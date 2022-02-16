Псаки высказалась по вопросу вступления Украины в НАТО

Пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки на брифинге заявила, что США не будут давить на Киев, чтобы Украина вступила в НАТО.

«Наша позиция заключается в том, что мы не собираемся оказывать давление на Украину или какую-либо другую страну с тем, чтобы они присоединялись или не присоединял», сказала Псаки.

Он также заявила, что у любой страны есть право на суверенитет и территориальную целостность.

Накануне Украина запросила НАТО о международной помощи в случае крупномасштабных чрезвычайных ситуаций «разного характера». Альянс также опубликовал полный список запрашиваемой помощи. В документе указано, что Украина запросила у альянса грузовики, внедорожники, пикапы, спецтехнику для разминирования, обеззараживания, радиохимической разведки, лодки, пожарную технику и другое.

Ранее Псаки заявила, что не располагает данными о новых переговорах Байдена и Путина.