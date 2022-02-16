Захарова сравнила подходы РФ и США к защите демократии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова американского лидера Джо Байдена о том, что США на уровне дипломатии готовы заплатить любую цену для защиты свободы. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

Накануне Байден заявил, что США готовы и к «безостановочной» дипломатии, и к решительному ответу на возможную «агрессию» России против Украины. Байден также отметил, что США ведут переговоры на разных уровнях, чтобы дать понять, что Вашингтон готов придерживаться дипломатии на высоком уровне для достижения взаимопонимания в письменной форме между Россией, США и странами Европы.

«Ни разу не видела, чтобы США платили хоть что-то для защиты свободы. Даже по счетам ни разу не заплатили. Зато я видела, как Россия обеспечила защиту демократии в Крыму, признав ее истинное проявление — референдум», — написала Захарова.

По ее словам, разница в том, что для США свобода имеет цену, а для РФ — бесценна.

Ранее Захарова процитировала Тютчева, говоря о «вторжении» России на Украину.