Псаки заявила, что не располагает данными о новых переговорах Байдена и Путина

Пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки на брифинге заявила, что президент США Джо Байден верит в «силу дипломатии», однако Вашингтон пока не готов объявить о следующем контакте американского и российского лидеров.

«Мне нечего сказать по поводу следующего контакта на данный момент», — сказала Псаки.

В прошлом месяце Байден во время пресс-конференции в Белом доме заявил, что считает возможным проведение очередного саммита с российским лидером.

12 февраля Путин провел телефонный разговор с Байденом. Последний отметил, что «две великие державы и сейчас являются конкурентами, но должны делать все, чтобы поддерживать стабильность, безопасность» во всем мире.

30 декабря состоялись телефонные переговоры Путина и Байдена. Президент США в разговоре с Путиным упомянул о возможных «масштабных санкциях», тот в ответ предупредил, что это было бы крупной ошибкой, которая может привести к полному разрыву отношений. При этом стороны договорились продолжить переговоры после Нового года.

До этого президенты общались 7 декабря по закрытой линии, уделив особое внимание украинскому кризису. Как отметили в Белом доме, президент США пригрозил своему российскому коллеге жестким ответом в случае военной эскалации на Украине. В Кремле заявили, что российский лидер потребовал от главы Белого дома не перекладывать всю ответственность на Москву, а также дать гарантии нерасширения НАТО на Восток.