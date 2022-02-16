В США предложили помочь Украине расследовать кибератаки

Американские власти предложили Киеву помощь в расследовании кибератак на сайты госструктур. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Белый дом.

Центр информбезопасности Украины заявил о DDoS-атаке на сайты Министерства обороны, армии, государственных Приватбанка и Ощадбанка.

В Приватбанке заявили об устранении последствий DDoS-атаки и возобновлении стабильной работы его систем, не исключив вероятность последующих атак.

Сообщается, что в ночь на 14 января произошла самая мощная за последние несколько лет кибератака на Украине.

В результате атаки временно было недоступно и приложение госуслуг «Дия».

В спецслужбе Украины указали, что на страницах взломанных сайтов были размещены провокационные сообщения, но утечки персональных данных не произошло. Сообщения на украинском, русском и польском языках призвали украинских граждан «бояться и ждать худшего».

В Киеве тогда заявили, что к атакам якобы причастна Россия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг обвинения в адрес России в связи с январскими кибератаками на сайты украинских госорганов.