Байден заявил о готовности к дипломатии и решительным шагам при «агрессии» против Украины

Американский лидер Джо Байден заявил, что США готовы и к «безостановочной» дипломатии, и к решительному ответу на возможную «агрессию» России против Украины. Трансляция выступления президента ведется вTwitter Белого дома.

По его словам, вероятность «вторжения» на Украину еще сохраняется. Он подчеркнул, что США не станут отправлять свои войска на Украину в случае начала там военных действий, но тем не менее будут привержены коллективной обороне НАТО и будут готовы защищать своих граждан. Он также заверил, что ни Соединенные Штаты, ни Североатлантический альянс не планируют размещать свои ракеты на Украине.

Байден также отметил, что США ведут переговоры на разных уровнях, чтобы дать понять, что США готовы продолжать дипломатию на высоком уровне для достижения взаимопонимания в письменной форме между Россией, США и странами Европы.

«И у нас, и у них есть обеспокоенности в сфере безопасности. Президент [России Владимир] Путин и я согласились, что наши команды должны продолжать работать с этой целью вместе с нашими европейскими партнерами. Российские власти публично заявили о готовности продолжать дипломатию. Я согласен. Нужно дать дипломатии все шансы на успех», — сказал политик, указав, что США не стремятся к конфронтации с Россией и не пытаются ее дестабилизировать.

Тем не менее «мощные санкции» против России уже готовы, добавил Байден. По его словам, давление будет оказано на самые значительные финансовые институты и ключевые сферы промышленности РФ в случае «начала движения» ее к конфронтации. Также, подчеркнул американский лидер, США не поступятся своими основными принципами, в частности о праве на суверенитет и территориальную целостность стран, свободе их выбора своего курса и альянса.