Стали известны подробности обращения Байдена

Президент США Джо Байден не будет объявлять о какой-либо новой политике по Украине во время своего выступления во вторник, 15 февраля. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Белый дом.

Там отметили, что Байден планируют рассказать о текущей ситуации на Украине и дальнейших действиях, которые планируют предпринимать Соединенные Штаты.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден выступит с новым заявлением по ситуации вокруг Украины.

«Согласно обновленному графику главы государства на сегодняшний день, обнародованному американской администрацией, выступление запланировано на 15.30 по вашингтонскому времени (23.30 мск)», — заявили в Белом доме.

Накануне сообщалось, что президент США в ходе разговора с российским президентом Владимиром Путиным «ясно дал понять», в случае вторжения России на Украину Вашингтон и его союзники «решительно отреагируют» и возложат на Москву серьезные санкции.

Запад неоднократно обвинял Россию в готовящемся «вторжении» на территорию Украины. В качестве аргумента западные политики используют тот факт, что РФ якобы усилила свое присутствие в приграничных с Украиной зонах – до 125 тыс. солдат.