Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Песков предложил украинцам «поставить будильники» 00:27
NY Times: в допинг-пробе Валиевой было три препарата для сердца 00:24
Байден пригрозил остановить «Северный поток — 2» 00:24
В США предложили помочь Украине расследовать кибератаки 00:16
Ягудин — о Валиевой: не каждый взрослый может справиться с таким давлением 00:09
Байден пообещал жесткий ответ на «нападение» России 00:01
Байден заявил о готовности к дипломатии и решительным шагам... 15.02.2022, 23:59
Тренер сборной Норвегии объяснил, в чем российские лыжники лучше 15.02.2022, 23:49
Названа стоимость коммерческих полетов в космос 15.02.2022, 23:47
Два китайца, родившиеся в один день, устроили ДТП, управляя одинаковыми... 15.02.2022, 23:39

Захарова оценила сюжет CBS о «вторжении» России на Украину

Захарова назвала сюжет CBS о «вторжении» России на Украину «отборной фальсификацией»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала сюжет американской телекомпании CBS о «вторжении» России на Украину «отборной фальсификацией»

Речь идет о сообщении некоего американского чиновника, который заявил, что российские подразделения, якобы уходя от границы с Украиной, на самом деле перешли на «атакующие позиции» и это видно по данным со спутников. По его словам, в США считают, что Россия нападет на Украину к концу недели, хотя пока не ясно, какую форму это примет.

«Сам сюжет — отборная фальсификация. Где все эти международные комиссии и комитеты по противодействию фейкам?» — сказала Захарова.

Она также порекомендовала съемочной группе посетить Донбасс и пообщаться с местными жителями, которые на протяжении семи лет живут под настоящими, а не придуманными телевидением авиаударами. Россия, подчеркнула Мария Захарова, всегда помогала и будет помогать жителям Донбасса и только благодаря России их не уничтожили, а их жизнь «не сравняли с землей».

Все новости на тему:
Обострение ситуации вокруг Украины
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть