Захарова оценила сюжет CBS о «вторжении» России на Украину

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала сюжет американской телекомпании CBS о «вторжении» России на Украину «отборной фальсификацией»

Речь идет о сообщении некоего американского чиновника, который заявил, что российские подразделения, якобы уходя от границы с Украиной, на самом деле перешли на «атакующие позиции» и это видно по данным со спутников. По его словам, в США считают, что Россия нападет на Украину к концу недели, хотя пока не ясно, какую форму это примет.

«Сам сюжет — отборная фальсификация. Где все эти международные комиссии и комитеты по противодействию фейкам?» — сказала Захарова.

Она также порекомендовала съемочной группе посетить Донбасс и пообщаться с местными жителями, которые на протяжении семи лет живут под настоящими, а не придуманными телевидением авиаударами. Россия, подчеркнула Мария Захарова, всегда помогала и будет помогать жителям Донбасса и только благодаря России их не уничтожили, а их жизнь «не сравняли с землей».