Великобритания и Украина обсудили шаги по противодействию России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД Великобритании Лиз Трасс согласовали совместные шаги по сдерживанию приписываемой РФ агрессии, а также обсудили решение Госдумы РФ касательно признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом сообщается на странице МИД Украины в Facebook.

«Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и государственный секретарь по иностранным делам и делам содружества наций и развитию Великобритании Лиз Трасс согласовали следующие шаги Украины и Великобритании для противодействия российской агрессии. В фокусе: оценка динамики созданного Россией кризиса безопасности, следующие шаги Киева и Лондона для сдерживания России от дальнейшей агрессии против Украины, поддержка Великобританией украинских инициатив в ОБСЕ, деструктивность действий российского парламента, направленных на признание отдельных районов Луганской и Донецкой областей частью РФ», — говорится в заявлении пресс-службы МИД Украины.

Там отметили, что Кулеба и Трасс также обсудили подготовку к основанию нового трехстороннего формата сотрудничества между Украиной, Польшей и Великобританией.

Ранее депутаты Государственной думы поддержали разработанный партией КПРФ проект постановления об обращении к президенту Владимиру Путину с просьбой признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.